繼安徽樓塌陸又發生兩屋塌意外，廣西龍州2亡2傷江西汽修店3死25傷。圖為江西汽修店爆炸現場。（大陸央視）

豆腐渣？氣候異常？繼安徽銅陵5月27日發生5層樓住宅建築坍塌4死1重傷意外。大陸5月31日又發生兩起死亡意外，廣西龍州縣政府發布通報：龍州縣龍州鎮白沙街106-6號房屋倒塌，被困4人全部救出。截至5月31日19時，2人傷重身亡，2人在院治療。此外，江西省萍鄉市上栗縣金山鎮一家汽修店，5月31日19時許發生爆炸事故，造成一棟民房倒塌，致3人死亡，25人受傷。

澎湃新聞報導，5月31日11時56分，廣西龍州縣龍州鎮民族小學附近一座二層商鋪發生倒塌。現場樓棟化為廢墟，地上可見部分商戶招牌。

5月31日16時24分，龍州縣人民政府發佈情況通報稱，截至5月31日15時55分，龍州縣龍州鎮白沙街106-6號房屋倒塌被困4人已全部救出送往醫院救治。目前事故原因調查和後續處置工作正有序進行。

當日，在坍塌樓房一樓經營便利店的商戶表示，其店鋪在事故中坍塌，事發時店內沒人，「我和家人當時在外面，聽到聲音就跑了，沒有受傷。」其稱，樓房共兩層，其租住在一樓，不知二樓是什麼情況。

檢索地圖發現，坍塌樓房二樓經營著一家保健館。該店老闆表示，其商鋪歸當地一間小學管理，學校稱要將店鋪用作辦公室，其在今年4月搬走。此前曾發現房頂裂縫漏水。

附近另一商戶表示，事發時他先看到店鋪招牌掉落，有人朝外跑，後來房子整個坍塌下來。因房子倒塌碰觸電線，目前供電受到影響。「有關部門正在全力救援，我們也暫停營業，配合工作。」

大陸央視新聞用戶端1日報導，此外，江西萍鄉市上栗縣金山鎮汽修店事故，截至目前，事故現場救援已基本結束，事故已造成3人死亡（含1人因重傷搶救無效死亡），25人受傷（其中3人傷勢較重，生命體征平穩，其餘22人均為輕微傷），傷者已全部在醫院接受治療，相關事故原因正在調查。