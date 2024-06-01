美國前總統川普31日因紐約封口費案被陪審團定罪，確立34項罪名。川普對此怒批，這是一次被操縱、可恥，出自政治動機的審判，他也在記者會上宣布，將會上訴，並指控美國總統拜登是這場審判的幕後黑手，但拜登聞訊面露微笑說：「我怎麼不知道，我有這麼神通廣大。」

綜合外電報導，川普被紐約陪審團以34項重罪定罪，成為第一位重罪犯前總統，隨後川普在記者會上說：「我們將對這騙局提出上訴。」

Let me be FUCKING clear: I voted for Donald Trump two times, and I will be voting for Donald Trump a third time in November.



Today is a dark day for America.

pic.twitter.com/dQO3CmNm9Y — Chad Prather (@WatchChad) May 30, 2024

事實上，目前川普不會被還押候審，再加上他已經決定對判決提出上訴，這意味封口費案可能需要長達數年才能結案，而這足以讓川普在今年11月參選總統。有消息說，在川普定罪後幾個小時，他便馬不停蹄，在一處私人住宅與與共和黨巨額捐助者共進晚餐，完全不受判決影響，繼續為選舉奔走。