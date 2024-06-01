Boston Celtics fans boo Kyrie Irving as the Dallas Mavericks starters are introduced. pic.twitter.com/6CCySJTdOx — Grant Afseth (@GrantAfseth) March 2, 2024

達拉斯獨行俠殺進NBA總冠軍賽，明星後衛厄文（Kyrie Irving）將要對上前東家波士頓塞爾提克，那是他不愉快的一段籃球生涯。厄文在ESPN節目上說：「在我人生的這個階段，我根本不會去想那些過去的事，我已經用健康的方式卸下它們，繼續往前走了。」

「我在波士頓的那段時間很辛苦，我的家裡有人去世，必須處理很多預期之外的場外事務，如今我處在一個可以讓我盡情闡述自己感受的好地方，我準備回去波士頓和我的隊友一起享受。」

厄文2017年在騎士隊輸掉總冠軍賽，隨即要求高層將他賣出，不惜決裂隊友詹姆斯（LeBron James）。轉去塞爾提克首季，厄文因為膝傷提前報銷，塞隊在東區決賽敗給詹姆斯的騎士隊。隔年的季後賽，厄文和塞爾提克在次輪遭到公鹿淘汰，厄文表現欠佳還把失敗歸咎於綠衫軍的年輕球員，最後出走籃網，雙方不歡而散。

2021年東區季後賽，厄文客場對戰塞爾提克，他故意去踩踏球場中央的logo人頭，遭到觀眾丟擲水瓶，後來籃網打贏塞隊。隔年兩軍又在季後賽對壘，塞隊球迷高舉「厄文是公敵」標語，厄文對觀眾比中指回嗆，最後籃網慘遭橫掃，厄文出走到獨行俠。今年的對決肯定又是充滿火藥味，3月的例行賽厄文已經被狠噓過一次，總冠軍賽G1和G2將於塞爾提克主場TD花園舉行。