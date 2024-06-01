基隆市中山區中華路一處汽車廠，今天（1日）凌晨約5時許突然起火，由於現場存放大量機油，火勢燃燒猛烈、濃煙密布產生陣陣惡臭，消防人員到場時已全面燃燒，並持續竄出黑煙，半小時左右順利撲滅火勢，現場沒有人員受傷，起火原因還要調查。

基隆市消防局表示，今日凌晨5時23分獲報，位於基隆市中山區中華路一處汽車修理廠發生大火，當時火勢很大，警察局、台電公司、自來水、瓦斯公司、消防署也都接獲通報。

基隆市中山區中華路一處汽車修理廠今日凌晨突然起火，由於現場存放大量機油，火勢猛烈。消防人員到場半小時左右順利撲滅火勢。（基隆市消防局提供／徐佑昇基隆傳真）

消防局當下緊急派遣中山等5分隊人車前往搶救，大批消防人車趕至，發現已經全面燃燒，形成巨大火球，並不斷冒出濃濃黑煙，趕緊布水線灌救。

現場民眾指出，沒見到有人受傷或受困，起火處為汽車修理廠，靠近山坡，附近有民宅。

一名住戶表示， 當時煙很大，現場濃煙密布，因為車子燒起來，可能也有一些有害氣體有臭味，「很多人拿口罩出來戴，把門窗關緊」，幸好消防局抵達後，大概半小時後撲滅了。

消防局指出，在上午5時45分現場火勢控制，經搜索並無人員受傷。5時50分火勢撲滅，進行殘火處理。

消防人員判斷現場有易燃的機油燃燒而助長火勢，目前持續殘火處理，待火場溫度降低後，火調人員再到場採證釐清起火原因。據了解，現場有4輛以上停放車輛被大火燒毀，火勢猛烈燒到只剩骨架，損失慘重。