台南市永康區三民街一處橡膠加工工廠，今天（1日）上午8點多發生火警，火勢猛烈、竄出濃濃黑煙，非常駭人，所幸無人受困，由於工廠內部存放大量甲苯、溶劑，台南市消防局出動17車41人及空拍機及消防機器人到場支援，目前正全力灌救中。

據了解，由於工廠緊鄰高速公路旁，不少用路人行經也被天際竄出的濃煙嚇到，「難怪遠遠看到天空很黑」。台南市消防局表示，現場為一處橡膠加工工廠，8點13分獲報火警，燃燒面積約2000坪，現場有甲苯150公斤及其他溶劑，目前正全力滅火中。

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