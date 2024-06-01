6月夏季電價啟動，民眾吹冷氣難免擔心電費暴增，台俄混血正妹Inna拍影片分享「自製冷氣」的方法，花不到1000元就能做出簡易冷氣，吹出來的冷風只有6度，她驚呼「好冷！」在房間吹一段時間後，玩偶掉了3度，降溫相當有感。

Inna在YouTube頻道「台灣尋奇」分享自製冷氣作法，需要的材料包含小型置物箱、PVC塑膠管、小型電扇、錫箔紙、大量冰塊以及鹽巴。

首先將錫箔紙鋪滿在置物箱內側，接著在置物箱蓋子切割出PVC塑膠管和小型電扇大小的洞口，用熱熔膠黏上電扇及塑膠管，電扇朝置物箱內吹，在箱子裡加入大量冰塊，並灑上鹽巴加速降溫，蓋上蓋子就完成。

Inna打開電扇，風經過冰塊從塑膠管吹出，讓她驚呼超冷「很像打開冰箱的感覺」，實際測量溫度，吹出來的冷風只有6度，在房間吹一段時間後，玩偶降溫了3度。

Inna表示，自製冷氣雖然吹到的範圍比較小，但材料便宜，如果晚上不想開冷氣，可以使用這個搭配電扇放在腳邊吹，也可以帶去露營用。許多網友留言讚「這個冷氣太厲害了」、「露營的時候非常實用」。

也有內行網友建議，應該用保麗龍箱子更保冷，另外箱子內放結冰水，能延長冰塊融化時間，搭配電風扇，室內留點縫隙空氣對流，溫度降得更持久。