為了展現全隊團結氣勢，根據《The Athletic》於1日爆料，在灰狼好不容易贏下西區冠軍賽G4，避免遭到獨行俠橫掃出局賽後，全隊一致拒絕《TNT》節目「NBA內幕」採訪邀約，藉由表達抵制轉播團隊之一的勇士「追夢」卓雷蒙格林公開嘲諷灰狼「雙塔」戈貝爾、唐斯的言行。

「愛德華茲身邊是支團結的團隊，他們之間有著極強默契，所以當灰狼贏下G4後，他們決定沒有任何球員會出現在『NBA內幕』節目當中，」查拉尼亞表示，「這個決定是在表達對於戈貝爾與唐斯支持，因為他們遭到卓雷蒙格林嘲諷與些許人身攻擊。」

《TNT》刻意找來向來很敢亂嗆的卓雷蒙格林上節目放話，問題是格林本季曾在場上「鎖喉」戈貝爾遭到禁賽，也早就放話唐斯打球就像騙子，自然在今年西區冠軍賽期間不斷刻意嘲諷灰狼雙塔，甚至放話灰狼想要贏球，應該改讓雷德、李凱爾兩名替補多打一點時間。

如今卓雷蒙格林帶有惡意的公開嘲諷，也讓《TNT》節目受到灰狼全隊抵制，部過就以節目觀點來看，或許格林的這些批評或嘲諷，才會真正幫助收視率成長，就算被灰狼全隊抵制也沒差。