桃園市龍潭區龍元宮主祀神農大帝，客家庄居民多尊稱為五穀爺，是龍潭地方信仰及生活中心，今年（2024年）適逢建廟200周年，廟方號召在地青年文化工作者與設計師參與宮慶籌備，規劃一系列長達半年的慶祝活動。

主辦單位以「承繼信仰香火」為主題，邀請居民、校園師生及商圈店家，針對信仰生活提問，藉由策展與大眾對話，讓設計進入生活並引發思考，成為地方居民為構築自明性，進而響應的社會運動，創造地方共好生活的同時，傳承信仰文化的火炬。

今天（1日）是慶典的開幕式，結合龍潭在地生活慶典品牌「神龍鬧鎮」，策畫了四大主題活動，從早到晚盛大展開，一早就由桃園市政府張善政市長與龍元宮林錦浪主委共同參與「豐登巡境」起駕儀式，恭迎神農大帝祈安遶境龍元宮傳統祭祀圈，風雨無阻、與神同行28公里徒步巡庄、「百草廟市」，並與龍潭警分局一同向會場來賓進行反詐宣導。

龍潭警分局長張鶴瓊呼籲，人多壅擠之處所，宵小猖獗，請大家來遊玩時也務必注意自身財物安全，另詐騙集團的手法花樣百出，滲透到民眾的生活中，所以請大家若接到不明來電及訊息時，務必要有警覺心，必要時可撥打165向警方詢問查證。