孫安佐泰國呼麻闖民宅露臀！ 狄鶯痛哭接回台：兒在泰國被下蠱 @ChinaTimes

星二代孫安佐日前在泰國呼麻後闖入民宅露臀部，被屋主報警驅趕，消息昨(5/31)傳回台灣，引起大眾關注。對此，孫安佐的母親狄鶯今受訪稱，兒子在泰國脫序的行為，跟其舊愛阿乃（麻姬兔）拋棄孫安佐有關。

台灣刑事局聯繫駐泰聯絡官，初步得知今年4月孫安佐在普吉島疑似呼麻後私闖民宅，被屋主報警抓人。泰方考量是輕罪，因此沒有通報我方，孫安佐現在已回國。事情爆發後，昨孫安佐在限時動態PO面無表情看向鏡頭的照片，表示：「家裡的人有病，還被怪罪在前女友身上，我好可憐。」不久後，孫安佐再轉發有小丑圖的貼文，留下「隨便」2字，再轉發槍枝照。

孫安佐嘆自己好可憐。（圖／孫安佐IG）

孫安佐過去最知名的戀情，是跟爆乳直播主阿乃交往多年，感情曾經很穩定且獲得孫鵬、狄鶯認可，狄鶯甚至會叫阿乃「媳婦」、「寶貝」，相當滿意兒子的女友。想不到去年5月孫安佐間接證實情斷阿乃，發聲：「在感情中，我的確不是很成熟。」女方也承認恢復單身，不想在感情裡當個媽。

狄鶯說阿乃移情別戀，讓孫安佐做出脫序的行為。（圖／狄鶯臉書）

不過，根據《壹蘋新聞網》報導，狄鶯受訪稱阿乃把孫安佐帶去泰國幫「四海幫子軒」做翻譯，卻移情別戀，讓兒子失控脫序。狄鶯解釋男女分手正常，但阿乃住孫家5年，內褲是狄鶯洗的，卻一聲不響就搬走，只能怪兒子沒用。截稿前，阿乃尚未針對此爆料回應。

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