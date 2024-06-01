警紀又出包，台北市刑大一名楊姓前偵查佐被查出，涉嫌洩漏警方情資給詐團，並收取勞力士黑水鬼手表等酬金，甚至在詐團首腦被收押時前去探望，嚴重「踩紅線」的行為被懷疑是「內鬼」。新北地檢署昨（31日）依公務員洩密、偽造公文書、違背職務收賄及洗錢等罪起訴楊男。

楊家偉綽號「肉肉」，2015年在北市警北投分局光明派出所擔任制服員警，2022年考上刑事偵查佐，轉調任北市刑警大隊偵五隊，已於今年5月1日離職。

新北檢指出，以詹姓男子為首的電信詐欺集團，2019年初經營假博弈詐騙平台，誘騙被害人在集團得操控遊戲結果的假博弈平台匯款儲值下注，以「養套殺」方式坑騙逾500名被害人，當被害人要求提領獲利時，即以各種手法推拖阻撓，不法所得高達1.5億元。

2019年間，楊男得知戴姓女友加入詹男的詐欺集團，多次利用警政署刑案資訊系統、智慧分析決策支援系統及165反詐騙系統平台，查得詐團成員刑案資料洩漏予女友，以利詐團躲避查緝，再收取詹男賄賂的勞力士黑水鬼手表、表帶。

不僅如此，楊男還出名申請房屋貸款、簽立房屋裝潢契約，以詐欺所得支付購屋價款或支付房屋貸款、裝潢款，藉此隱匿戴女詐欺所得。

楊男擔心東窗事發，竟公然在北市刑大辦公室座位，查詢某民眾年籍資料，並製作該民眾檢舉詐團成員的不實筆錄，陳報北市刑大督察組，以掩飾非因公查詢行為。

2022年11月，新北地檢署指揮刑事局偵九隊、新北市刑大科偵隊、調查局新北市調查處偵破此案，檢方5月31日依洩密、偽造文書及違背職務行為收賄、洗錢等罪嫌起訴楊男。