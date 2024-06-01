颱風「馬力斯」1日0時55分前後在廣東省陽江市陽西縣沿海登陸，登陸時中心附近最大風力8級（18公尺每秒），預計將向北偏東方向移動，強度逐漸減弱。大陸國家防總副總指揮、水利部部長李國英要求密切關注颱風動向，滾動會商研判，強化預測預報預警，落實落細防禦措施，確保民眾生命財產安全。

根據澎湃新聞報導，受其影響，5月30日8時至6月1日1時，海南、廣西中北部、廣東雷州半島及東部沿海等地部分地區累計面雨量30公釐至70公釐，最大點雨量海南海口嶺北195公釐；降雨區內部分中小河流出現漲水過程，尚無江河水位超警。

之後預計1日2時至6月2日8時，江南東部、華南東部南部等地將有大到暴雨，其中海南東北部、廣東中部東部、福建大部、浙江南部等地部分地區將有大暴雨；廣東東江、韓江，福建閩江、九龍江，浙江甌江等河流將出現明顯漲水過程，廣東榕江，福建晉江、木蘭溪等暴雨區內中小河流可能發生超警以上洪水。

稍早上月30日、31日，大陸水利部滾動會商研判颱風發展態勢及影響區域雨情、水情、汛情，逐日「一省一單」向有關地方靶向預警，及時向浙江、福建、江西、廣東、廣西、海南省（自治區）水利（水務）廳發出通知，督促指導做好水庫、在建工程安全度汛及中小河流洪水、山洪災害和城市內澇防禦、及時轉移危險區域群眾，堅決避免人員傷亡。

此外，廣東省水利廳啟動水利防汛Ⅳ級應急響應，水利部珠江水利委員會及福建、廣東、海南等地水利部門加強會商研判，強化監測預報預警，提前調度水庫騰庫迎洪，全力做好颱風暴雨洪水防禦工作。目前未收到水利工程險情和災情報告。