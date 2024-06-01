今年NBA總冠軍賽確定將由「綠衫軍」塞爾提克出戰獨行俠，也讓堪稱本季最悲情的球員隨之誕生，因為葛蘭特威廉斯本季開打前才被塞爾提克交易到獨行俠，卻僅在獨行俠打了47場例行賽，就被獨行俠交易到早就無緣季後賽的爛隊黃蜂，等同接連錯過本季爭冠機會，但一切只能怪他自己。

因為生涯前4個球季都在塞爾提克效力的葛蘭特威廉斯，卻因想要找到更多發展空間，才會選擇本季季前離開塞爾提克加盟獨行俠，沒想到來到獨行俠之後，卻開始傳出他很不合群的負面謠言，才被獨行俠交易送去黃蜂，他也公開批評在獨行俠打球太痛苦，因為球權都在東契奇手上。

只是獨行俠或許也要感激葛蘭特威廉斯這麼早就透露出不合群且不堪用的訊息，因為多虧把他交易送去黃蜂，獨行俠才有辦法換回目前陣容先發大前鋒華盛頓，華盛頓在今年季後賽前3輪頻頻在關鍵時刻用三分球拯救獨行俠，更成獨行俠穩定第三得分手。

反正根據過往慣例，儘管葛蘭特威廉斯球季中途就加盟其他球隊，仍有在獨行俠效力過的資歷，如果獨行俠最後爆冷擊敗塞爾提克封王，葛蘭特威廉斯還是可以獲得一枚總冠軍戒指，但老實說，他會想拿到嗎？