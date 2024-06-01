美國金牌選手史蒂夫森（Gable Steveson）成功加入NFL美式足球聯盟，美媒ESPN報導他與水牛城比爾隊簽下合約，將擔任防守組中央的防守截鋒。史蒂夫森身高185公分，他是東京奧運125公斤級角力金牌（超重量級），簽約新聞發布時正好是他24歲生日（美國5月31日）。

史蒂夫森2021年8月摘下東京奧運金牌，他實際在2020年就試圖進入WWE成為職業摔角手，同時也考慮往綜合格鬥發展。在奧運大發神威之後，史蒂夫森聲名鵲起，很快與WWE簽下合約，他是在克特安格（Kurt Angle）以來首位加入WWE的奧運角力金牌，安格是1996年亞特蘭大奧運100公斤級金牌，開創了輝煌的職業摔角生涯。

然而職業摔角並不是有體能和技術就可以獲得青睞，史蒂夫森極度缺乏觀眾緣，他在WWE的首秀慘遭噓爆，觀眾呼喊著「你不是安格」來嘲弄他，甚至幫反派對手加油。今年5月初史蒂夫森被WWE釋出，轉戰美式足球。

史蒂夫森說：「我期待自己的角力技巧如何轉換到美式足球。」他從未打過美式足球，如果要擔任防守截鋒，他大概還得增重至130公斤。這兩個領域的技巧似乎有些共通點，就是盡快讓對手倒地，過去有多位摔角手來自美式足球，簽下史蒂夫森的水牛城總教練麥德莫特（Sean] McDermott）自己同樣是角力運動員出身。