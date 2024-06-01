殲-35艦載隱形戰機原型的資料照。（微博）

最好的證據顯示，中國正重新研製FC-31/殲-35 隱形戰機的陸基版。瀋陽一架原型戰機的照片日益清晰，似乎揭露陸基版與艦載版不同的關鍵特徵。這很可能與巴基斯坦採購FC-31的計畫有關，但也引發了各方對中國可能研製陸基改型的推測。

《戰區》（The War Zone）網5月31日報導，從許多方面來說，這似乎使FC-31的研製回歸原點。前兩架 FC-31 原型機是陸基戰機，在為航母作戰重新設計艦載機改型前，由於官方興趣缺缺，相關作業似乎正在縮減。然而，如今陸基版殲-35似乎與海基版齊頭並進，重新進行開發研製。

最近隨著一張照片出現，提供了至今新型殲-35神秘陸基原型的最佳視角。這張照片很可能顯示，已知約於2023 年9 月26 日首飛的所謂殲-31原型機。就在它首飛後不久，當時就有照片出現，盛傳它是陸基原型機，如今看來可能性更大。

而這很可能不是另一款艦載殲-35原型機的主要跡象在於，它的整體機翼表面積較小。在殲-35上，水平尾翼面「切入」機翼，而在殲-31 上，翼面之間顯然有個小間隙。另一方面，它的機翼也與兩架FC-31驗證機不同。

Land-Based Variant Of China’s J-35 Naval Stealth Fighter Makes Sense



Mounting evidence of a new land-based version of the medium-weight stealth fighter points to what could be a big boost to PLAAF modernization efforts.



Story: https://t.co/hFky11qph3 — The War Zone (@thewarzonewire) May 31, 2024

分析指出，中方會恢復研製陸基版殲-35，首先可能是因為外國對陸基版感興趣，而它的出口版名為 FC-31。正今年1月時，巴基斯坦空軍司令宣布，打算採購FC-31，但具體數量並未公開。

自從第一架FC-31驗證機出現後，它的設計便不斷改良，後來重心轉移到研製艦載版殲-35隱形戰機上，這時又採用了一些新性能。如今瀋飛回頭研製陸基版殲-35，或是供出口的改進版FC-31，可能是為了巴基斯坦和其他顧客。

畢竟具備隱形性能，或至少有部分匿蹤功能的中型戰機市場目前似乎很活絡。例如，無論是南韓的KF-21「獵鷹」（Boramae），或是土耳其的「可汗」（KAAN）戰機都證明，它們吸引了世界各地許多準備汰舊換新機隊，但又買不起美製F-35戰機，或是受嚴格出口限制的國家。要是中國能以比競爭對手低得多的成本，提供改良的 FC-31，那瀋飛或許能會爭取到更多客戶。

此外，中方空軍和海軍也可能有興趣部署陸基版殲-35。儘管空軍為了現代化，至今致力換裝殲-20戰機，但解放軍要全面現代化，但資源和資金並非用之不竭，因此有人主張，可以大量採購成本較低的戰機，而陸基版殲-35便可以滿足相關要求，提供比早期戰機顯著的優勢。