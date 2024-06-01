第77屆「世界衛生大會」（WHA）6月1日閉幕，而今年我國獲取國際支持創新高，除了11個具有WHO會員身分友邦在大會為我發聲外，另有16個理念相近國家也發言挺台。外交部強調，政府推案獲得更多正面進展，進一步凸顯台灣爭取參與WHO及WHA的正當性，呼籲WHO秘書長勿再無視國際挺台之聲，秉持專業中立原則。

外交部指出，我國友邦中有11國具「世界衛生組織」（WHO）會員身分，均在大會為我國發聲。此外，美國、日本、英國、加拿大、澳大利亞、法國、德國、捷克、立陶宛、紐西蘭、愛沙尼亞、盧森堡、拉脫維亞、以色列、荷蘭及比利時等共計16個理念相近國家也發言助我。

外交部提到，其中紐西蘭首度明確提及台灣，荷蘭則首度以強調不應遺漏任何人的方式間接表達對台灣的支持，比利時也以歐盟輪值主席國身分發言，呼籲不遺漏世界任何人及任何區域。

外交不續指，針對中共及其扈從國家惡意扭曲聯大2758號決議及WHA第25.1號決議，美國、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森、吐瓦魯及貝里斯均嚴正駁斥。對於友好國家堅定助我，外交部表達誠摯感謝。

此外，「七大工業國集團」（G7）外長會議、「英國與澳洲外交暨國防部長（2+2）會談」、日本外務省「2024年外交藍皮書」、德國聯邦政府向國會提交的「台灣參與世界衛生組織」工作報告、荷蘭政府向國會提交的「本年參與WHO承諾暨立場報告」、美國國務卿布林肯、日本官房長官林芳正、比利時外長Hadja Lahbib、荷蘭外長Hanke Bruins Slot、瑞典外長Tobias Billström及法國外交權理部長Franck Riester等都明確支持我國參與WHO及WHA。

外交部指出，美國、日本、澳洲、英國、加拿大、德國、捷克及立陶宛8國駐台機構也再度發布挺台參與的聯合新聞稿；另美國、捷克、盧森堡、荷蘭、聖克里斯多福及尼維斯、馬紹爾群島、瓜地馬拉等國立法部門及歐洲議會，以及各地區「福爾摩沙俱樂部」等超過4000人次議員也公開呼籲WHO接納台灣的參與。

外交部表示，衛福部長邱泰源率領的「世衛行動團」在日內瓦期間，積極與各國代表團及專業組織交流互動，衛福部及國合會另分別就大流行病、口腔衛生、全人照護及醫衛援助等議題舉辦多場專業論壇，深獲好評。

另外，立法院副院長江啟臣與立委陳菁徽、王正旭及林憶君等3位委員組成的立委視導團也積極參加各項活動，進行國會外交，以實際行動向國際社會傳達我國不分黨派共同支持政府推案的強大民意，協助爭取國際支持。

外交部製作的推案文宣短片「第二次出生」（My Second Home）全球總觀看數已超過2696萬人次；國際媒體刊登衛福部長專文、外館投書、各國學者專家友我評論、專欄及相關報導則達373篇；外交部及外館臉書、IG、Threads及X帳號等新媒體平台相關貼、推文共計2772則，總曝光數逾2199萬人次。

其中包含美國聯邦眾議院榮譽議長裴洛西、聯邦參議院外委會主席卡登、參議院外委會共和黨首席議員芮胥等則在各社群媒體平台以「＃TaiwanCanHelp」、「＃LetTaiwanHelp」、「＃TaiwanDelivers」及「＃CountTaiwanIn」為台灣發聲。

外交部指出，今年政府推案獲得更多正面進展，進一步凸顯台灣爭取參與WHO及WHA的正當性。台灣有能力也有意願與各國共同合作，積極促成「健康至上，全民均健」目標的早日實現。外交部呼籲，WHO秘書處勿再無視國際挺台的正義之聲，秉持專業中立原則，未來主動邀請台灣以觀察員身分參加WHA，並確保台灣完整參與WHO各項會議、機制及活動。