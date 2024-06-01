海洋委員會海洋保育署首次集結全台20家潛水業者，於今年成立「珊瑚特潛聯盟」，並認養40處珊瑚礁棲地，密切掌握珊瑚健康狀況，今天是世界珊瑚日，海保署正式成立「海保署珊海俱樂部」LINE官方帳號，讓民眾可以瞭解更多海洋及珊瑚保育知識，及協助回報珊瑚白化狀況。

海保署表示，珊瑚礁生態系是地球重要生態系之一，約有25％的海洋生物仰賴珊瑚礁生存，而珊瑚正面臨著日益嚴峻的威脅，包括氣候變遷、珊瑚白化、以及海洋休閒遊憩盛行等人為活動影響。

2015年聯合國提出「永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）」，其中第14項目標：「保護永續利用海洋和海洋資源，促進永續發展」，而如何保護海洋資源與可持續利用是我們需要持續共同努力的目標。

海保署攜手潛水業者，邀請國立高雄科技大學副教授鄭有容、台灣山海天使保育協會祕書長陳映伶及博士李承錄擔任課程講師，辦理3場密集式珊瑚保育課程，共計培訓60位以上潛水教練，打造「珊瑚特潛聯盟」，透過每場16小時的課程，使教練們深入瞭解對於指標性海洋生物、環境倫理、珊瑚生態監測及實務操作。

同時，各家業者都認養2處珊瑚礁棲地，實際進行珊瑚監測，密切關注珊瑚變化，並協助推廣「珊瑚白化回報」，讓台灣不同地區的潛水愛好者實際參與，增加珊瑚白化預警的效果，期待透過在地的力量共同保護美麗的珊瑚。

「小琉球布雷克」潛水教練劉秉軒表示，對於海保署積極與潛水業者進行合作，非常認可，近年來小琉球海域受到全球暖化、颱風、人為活動等干擾，導致珊瑚覆蓋率持續減少，潛水業者雖然無法解決氣候變遷的難題，但是希望可以透過潛水課程，傳遞遊客減少對海洋的破壞的觀念。

而今年會參與海保署計畫，加入「珊瑚特潛聯盟」，希望能將所學分享給更多潛水員，讓潛水愛好者都能瞭解海洋發生哪些變化，主動改變自身行為，調整好自己的中性浮力，避免誤傷海洋生物，也期待未來海保署能與觀光單位合作，推動珊瑚生態遊程。

「乾脆下海」脆致潛水教練表示，這次課程印象最深的是老師鄭有容所提到「依現在人類的技術是無法復原珊瑚礁的」， 聽完很有感觸，常常聽比較資深的潛水員說起以前海裡珊瑚一大片，魚群多到看不完，自己都會很嚮往，經過老師授課才瞭解，原來現在的珊瑚保育及復育措施，其實都只是在減緩珊瑚礁的破壞速度。

多數潛水教練因為喜歡海洋，才會選擇這份職業，很喜歡海洋也想盡一分心，但一個人或是一間店能做的有限，才會想加入海保署珊瑚特潛聯盟，希望能串連大家的力量一起努力，在這裡也能獲得培訓機會，得到更多專業的知識。

海保署正式成立「海保署珊海俱樂部」LINE官方帳號，歡迎對海洋知識、珊瑚保育有興趣的民眾，前往申請加入。大家的珊瑚監測數據及回報資料都很重要，海保署都會將這些資訊進行完整分析並公開，希望透過經常潛進海洋的大家，一起關心珊瑚變化，以定點、定期實際紀錄水下珊瑚的白化狀況，增加珊瑚白化預警的效果，亦有助於即時採取緊急措施來防止珊瑚礁環境的持續惡化。

海保署署長陸曉筠表示，過去海洋保育和旅遊產業或許是衝突的，如今應該共同承擔這美麗的責任，因為有保育，我們才會有豐富的珊瑚及海洋資源，維持良好的環境、永續的經營管理，才能將海洋資源和漁民、原住民部落、海洋遊憩產業鏈業者及所有民眾一同分享，我們希望串連更多在地團體與業者，共同維護海洋環境，公平地分享海洋資源，達到雙贏的局面。