大陸近年生育率低落、整體人口出現衰退，國家政策大力提倡生育，這股風向也吹向輔助生殖。根據大陸國家醫保局方面指出，在之前北京、廣西、甘肅、內蒙古等4省市基礎上，上海、浙江、江西、山東、青海、新疆維吾爾自治區6個省份及新疆生產建設兵團也先後將輔助生殖納入醫保報銷範圍，輔助生殖納入醫保正在提速擴圍。

根據央視報導，為規範行業治療服務專案和價格，推動規範、高效開展相關醫療服務專案，大陸國家醫保局去年6月印發《輔助生殖類醫療服務價格項目立項指南(試行)》，將各地原本不同的輔助生殖類項目分類整合為12項，如取卵術、胚胎培養、胚胎移植、人工授精等。目前已指導24個省市對照依照指南整合輔助生殖類項目，其中23個省市將定價方式由市場調節價改為政府指導價。

據瞭解，實行政府指導價後，費用均有不同程度降低，內蒙古價格調整後平均降幅達20％。江西以在南昌的省直醫院價格為例，「取卵術」從1500元（人民幣，下同）下調至1000元；「胚胎移植」從1600元下調至1000元。

另外像是內蒙古對部分輔助生殖專案實行最高限價，以組織／體液／細胞冷凍項目價格為例，由之前「每管每次1300元，按照實際冷凍管數收費」，調整為「以一管為基價，每增加一管1300加收，收費標準最高不超過3900元」。

此外，各地結合實際情況，對指導價有不同的規定，例如，廣西、青海、山東、新疆及兵團地區實行固定指導價；上海採取最高收費標準限價模式，鼓勵醫療機構加強管理、控制成本，並讓患者對費用有清晰預期減輕顧慮。