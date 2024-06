日本STARTO娛樂(前傑尼斯)旗下男團Travis Japan近日開啟出道首次世界巡演「Road to Authenticity」,台灣場將於9月3、4日連續兩天在Zepp New Taipei登場,近日他們在大阪參加家族演唱會「WE ARE! 」特別抽空接受台灣訪問,提到可以實現去年7月來台參加漫博時許下想再登寶島舉辦專場演唱會的願望,隊長宮近海斗立刻用中文喊「開心!開心!」並稱上次親眼看到有很多粉絲的等待,「沒想到過了一陣子後能再度直接面對面,都是多虧了大家的粉絲」,松田元太也說:「比起緊張,期待成分更大,大家都很興奮。」

Travis Japan提前預告有準備台灣場專屬橋段。(大鴻藝術、環球音樂提供)

即將來到台灣開唱,被問起誰是中文擔當時,松倉海斗率先開口喊「Of course!」回答,立刻被吐槽:「這是英文吧!」後來他也特別學這句的中文「當然」,順勢被隊友們推選成中文擔當。川島如恵留此次擔任巡演的綜合導演,他謙虛說「我們舉辦演唱會,除了希望到場粉絲看得開心外,還有我們本身也要樂其中,這個部分同樣重要。這次巡演我們7個人都有把各自想呈現的概念放進去,是一起構思出來的,希望粉絲看到我們的成長,不過可能站在白板寫字統整的人是我沒錯。」還透露雖然目前海外場的歌單還沒完全定下來,但不忘預告每個地區都有專屬的特別橋段,要粉絲多多期待。

Travis Japan大讚台粉像是家人。(大鴻藝術、環球音樂提供)

演唱會上,粉絲都會絞盡腦汁打扮和舉起應援物,希望能在茫茫人海中吸引到偶像的目光,吉澤閑也說「我們演出時,會改造周邊T恤穿在身上,沒想到有粉絲自己弄出同款,能感受到粉絲的愛!」川島如惠留也難忘上次來台參加漫博會時,有台下粉絲穿著他們出道前演唱會的周邊T恤心,「每次看到就真的都會很開心」。由於此次演唱會是在平日晚間8點較晚開場,由川島如惠留也提前喊話「看完演唱會後要充飽電唷,或是乾脆嗨到不要睡覺,直接去上班上課吧,還有看完後要夢到Travis Japan!」松倉海斗也用中文喊:「加油!」

最後被問到常在海外演出,最思念家鄉何物時,吉澤閑也說:「想吃納豆,還是會想吃日本食物。」川島如惠留則是家裡養的貓,其他團員也搞笑接下去,中村海人笑說:「我家裡養的電腦。」宮近海斗則表示:「我家裡養的妹妹。」但他也強調,粉絲就像是他們的家人,「因此想念有著血緣關係的家人外,也很想念已是家人的日本粉絲」,並稱「其實我們去台灣開演唱會,也是去見台灣的家人,同樣有回到家的感覺。」松倉海斗則不忘感性補充「希望能藉此演出讓更多人認識Travis Japan,能傳遞我們公司對於娛樂的理念。」

「Travis Japan World Tour 2024 Road to A」台北演唱會將在9月3日(二)、4日(三)於Zepp New Taipei開唱,將採用實名抽選,分為兩階段銷售,先採抽票登記制度,後統一於6月1日(六)中午12點在Ticket Plus遠大售票系統開放一般購票,更多詳情請洽主辦單位大鴻藝術或超級圓頂官方臉書查詢。