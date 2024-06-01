日本STARTO娛樂（前傑尼斯）旗下男團Travis Japan近日開啟出道首次世界巡演「Road to Authenticity」，台灣場將於9月3、4日連續兩天在Zepp New Taipei登場，近日他們在大阪參加家族演唱會「WE ARE! 」特別抽空接受台灣訪問，提到可以實現去年7月來台參加漫博時許下想再登寶島舉辦專場演唱會的願望，隊長宮近海斗立刻用中文喊「開心！開心！」並稱上次親眼看到有很多粉絲的等待，「沒想到過了一陣子後能再度直接面對面，都是多虧了大家的粉絲」，松田元太也說：「比起緊張，期待成分更大，大家都很興奮。」

Travis Japan提前預告有準備台灣場專屬橋段。（大鴻藝術、環球音樂提供）

即將來到台灣開唱，被問起誰是中文擔當時，松倉海斗率先開口喊「Of course!」回答，立刻被吐槽：「這是英文吧！」後來他也特別學這句的中文「當然」，順勢被隊友們推選成中文擔當。川島如恵留此次擔任巡演的綜合導演，他謙虛說「我們舉辦演唱會，除了希望到場粉絲看得開心外，還有我們本身也要樂其中，這個部分同樣重要。這次巡演我們7個人都有把各自想呈現的概念放進去，是一起構思出來的，希望粉絲看到我們的成長，不過可能站在白板寫字統整的人是我沒錯。」還透露雖然目前海外場的歌單還沒完全定下來，但不忘預告每個地區都有專屬的特別橋段，要粉絲多多期待。

Travis Japan大讚台粉像是家人。（大鴻藝術、環球音樂提供）

演唱會上，粉絲都會絞盡腦汁打扮和舉起應援物，希望能在茫茫人海中吸引到偶像的目光，吉澤閑也說「我們演出時，會改造周邊T恤穿在身上，沒想到有粉絲自己弄出同款，能感受到粉絲的愛！」川島如惠留也難忘上次來台參加漫博會時，有台下粉絲穿著他們出道前演唱會的周邊T恤心，「每次看到就真的都會很開心」。由於此次演唱會是在平日晚間8點較晚開場，由川島如惠留也提前喊話「看完演唱會後要充飽電唷，或是乾脆嗨到不要睡覺，直接去上班上課吧，還有看完後要夢到Travis Japan！」松倉海斗也用中文喊：「加油！」

最後被問到常在海外演出，最思念家鄉何物時，吉澤閑也說：「想吃納豆，還是會想吃日本食物。」川島如惠留則是家裡養的貓，其他團員也搞笑接下去，中村海人笑說：「我家裡養的電腦。」宮近海斗則表示：「我家裡養的妹妹。」但他也強調，粉絲就像是他們的家人，「因此想念有著血緣關係的家人外，也很想念已是家人的日本粉絲」，並稱「其實我們去台灣開演唱會，也是去見台灣的家人，同樣有回到家的感覺。」松倉海斗則不忘感性補充「希望能藉此演出讓更多人認識Travis Japan，能傳遞我們公司對於娛樂的理念。」

「Travis Japan World Tour 2024 Road to A」台北演唱會將在9月3日（二）、4日（三）於Zepp New Taipei開唱，將採用實名抽選，分為兩階段銷售，先採抽票登記制度，後統一於6月1日（六）中午12點在Ticket Plus遠大售票系統開放一般購票，更多詳情請洽主辦單位大鴻藝術或超級圓頂官方臉書查詢。