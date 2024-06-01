海巡署金馬澎分署今（1）日表示，5月29日上午9時13分監控自中國廈門方向航出之2艘可疑目標，航經我國金門翟山南方限制水域，海巡監控驅離。（海巡署提供）

解放軍又來亂！陸軍司令部今（1日）證實，29日上午偵獲共軍兩艘登陸艇進入我金門翟山南方限制海域，防區立即通報金門海巡隊前往應處，並通令戰備部隊加強戒備。而這也是解放軍首度朝我方據守島嶼而來的情況。

海巡署金馬澎分署今（1）日表示，5月29日上午9時13分監控自中國廈門方向航出之2艘可疑目標，航經我國金門翟山南方限制水域，經金門海巡隊PP-10039艇前往蒐證為舷號「KD161」及「KD162」之共軍陸軍補給船，立即實施告警驅離。

海巡署指出，29日金門海象不佳，風力打6至7級，陣風9級，在執行併航驅離任務中，海巡PP-10039艇駕駛台窗口不斷遭受海浪拍打，仍持續對中國陸軍補給船喊話示警及驅離，後續2艘共軍補給船在9時53分駛離我國水域，全程約40分鐘，航程中並無滯留。

金防部也表示，該部29日上午同部偵獲共艦1批2艘次進入限制海域，防區即依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」，通報金門海巡隊前往應處，並通令戰備部隊加強戒備。防區運用聯合情監偵手段，可全般掌握周邊動態，並視威脅程度採取適切作為。

據知情人士表示，金門位於廈門灣內，東西兩側都有大陸港口，船隻往來非常密集。陸方船隻從我方限制水域的邊緣抄近路切過，其實已經有相當的時間，但過去未曾發生過航向正對我方據守島嶼而來的情況，也未出現大陸海警船刻意從島嶼周邊限制水域通過的情況。