孫安佐2字再回應呼麻風波 批：荒謬的是不去思考的受眾

孫安佐2字再回應呼麻風波！ 怒轟荒謬：不去思考的群眾 #孫安佐 #泰國 #隨便 #狄鶯 #孫鵬 #呼麻風波

狄鶯和孫鵬兒子孫安佐最近又陷入風波，遭爆料在泰國呼麻並到民宿鬧事，甚至露出臀部，引來屋主報警。如今孫安佐已回到台灣，昨(5/31)見消息曝光，他先表示：「家裡的人有病，還被怪罪在前女友身上，我好可憐。」接著又二度發聲舉出打疫苗恐有其他誘發病症的例子，諷網友：「荒謬的是不去思考的受眾」。

孫安佐稍早二度發文說：「吃退燒藥：副作用嗜睡、頭暈；吃消炎藥：副作用腹瀉、食慾不良；打疫苗：誘發癌症、誘發血栓、誘發心肌炎、誘發心梗、誘發憂鬱症躁鬱症精神障礙、誘發幻聽幻覺幻視、誘發帶狀疱疹、誘發紅斑性狼瘡、誘發乳癌肝癌肺癌子宮頸癌血癌」，最後寫下：「荒謬，荒謬的不只是醫生專家，更荒謬的是不去思考的受眾」。

孫安佐二度發文回應。（圖／翻攝自sun_gojo100 IG）

接著孫安佐又曬出小丑女的照片，用「隨便」二字回應外界攻擊聲浪。現年24歲的孫安佐過去就捲入重大事件，2018年他在美國念書時因涉及恐攻一度被捕，狄鶯夫妻為了救子親飛美國停工8月，也傳出狄鶯為了救子聘請王牌律師相助，不計代價，為此還變賣家產，總計燒了上千萬台幣，2018年11月法院宣判孫安佐以羈押折抵刑期，刑滿可獲釋，但須立刻強制出境，且終身不能入境美國。

孫安佐遭關238天後回到台灣，返台後遭士林地檢署起訴指控非法製造手槍未遂，檢察官經近2年偵查，依製造手槍未遂罪起訴孫安佐，一審時士林地方法院認為台灣沒有審判權判決公訴不受理，檢上訴後，二審高院再度駁回，狄鶯夫妻後來為了謝神一起到龍山寺拜拜並發送蘋果給媒體，希望大家都「平平安安」。

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