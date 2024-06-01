李姓男子因為年紀大了， 加上身體健康不佳、行動不便，日常生活需要靠人照顧，並無能力維持自身生活，有受扶養之必要，因而向法院聲請，要求已成年的女兒負擔扶養義務，並以新竹市2021年平均每人月消費支出2萬7149元為基準，按月給付扶養費2萬7149元，直到他死亡之日為止。
法院審理，李男女兒主張，她出生後就由母親及外公、外婆扶養長大，父親與她從未相處過，不同意給付扶養費，請駁回本件聲請。
法官考量，李男表示健康不佳，已不能維持生活，並提出重度身心障礙、中低收入戶等證明，而李男2022年度並無所得，名下也無財產，現在每月僅領有身心障礙生活補助5065元及行政院加發每月500元，堪認有受扶養之必要。
李女母親到庭證稱，李男在2002、2003年對她家暴，雙方在2004年6月離婚，女兒出生後，就送到娘家，由外公、外婆扶養照顧，從出生到成年都是她及外公外婆扶養照顧，李男從未扶養過女兒，也沒有去探視或關懷過。
法官審酌，李男身為人父，在女兒成長階段，對其母家庭暴力，導致家庭破裂，對女兒又從未盡到扶養照顧義務，到致她從未感受父愛，父女間形同陌路，無正當理由未盡扶養義務，且情節堪認重大。
日前依法宣判，駁回李男聲請，依民法第1118條之1第2項之規定，李男女兒的扶養義務得予免除。可上訴。
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