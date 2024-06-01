農曆5月俗稱「毒月」，其中有9天會傷身損氣耗精，也就是所謂的「9毒日」，而端午節（6／10）更是9毒日之首。對此，清水孟國際塔羅小孟老師點名端午7大禁忌，提醒當天千萬別行房，否則容易邪氣入體。

小孟老師在臉書粉專發文指出，農曆5月初五、初六、初七、十五、十六、十七、二十五、二十六、二十七，這9天節氣交換，又稱9毒日，其中端午為首日，因此最陰，當天有7大禁忌要格外注意。

▍禁忌1、端午忌去醫院探病及陰氣重之地

先秦時代認為農曆5月是毒月，因此又稱5毒月，加上節氣交替有9日，也稱9毒日，因此要小心傳染病、勤洗手忌群聚，除非真的生病，不然不要去醫院探病或去殯儀館等陰氣重的地方。

▍禁忌2、禁慾不要行房

《呂氏春秋》中《仲夏記》一章要陽間人們在5月要禁慾、齋戒，因為端午為5毒月，需要內健而外順，也就是氣血要足，不要消耗元神，否則會損氣耗精、邪氣入侵；同時要吃清淡不要殺生，最好吃素以保平安。

▍禁忌3、生小孩改日期

《史記·孟嘗君列傳》中的孟嘗君在端午出生，他的父親曾告誡其母不要生下他，認為「五月子者，長於戶齊，將不利其父母」，若真的一定要生，建議出生後身份證日期要改。

▍禁忌4、不要去森林與山上

5月為5毒月，這個時節的節氣會突然轉變，不僅雨量增多、空氣悶熱、毒蟲病毒肆虐，因此草叢、樹林或山上會出現許多蟲蛇鼠蟻，在這些地方出入者記得隨身攜帶雄黃，否則容易被蟲蛇咬傷。

▍禁忌5、當天不要送整串肉粽

民間相傳整串肉粽有「繩子」，容易形成繩煞，會讓收到的人有穢氣，因此端午節當天送人粽子要用散裝的比較好。

▍禁忌6、端午不要去海邊

端午節水鬼出沒，容易抓交替，因此沒事不要去海邊，以科學角度來說，端午節氣也是梅雨季節，因此容易下雨、溪水暴漲，發生水厄。

▍禁忌7、不要亂丟平安符

端午節為不好的日子，諸事不宜，容易脾氣不好遇到小人，甚至毒氣橫行、疫情蔓延，因此不可將平安符亂丟，而是用來保平安。

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