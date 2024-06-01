不少家長替孩子取名都希望有美好寓意，大陸一位爸爸姓錢，孩子出生後，家中長輩替孩子取名為「錢多多」，怎料孩子奶奶去報戶口，因為耳朵不好聽錯工作人員的問題，最後誤將孩子的名字登記成「錢多」，想回去改名，但孩子媽媽卻認為「錢太多恐學壞，一個多剛剛好！」

綜合陸媒報導，大陸一位人夫姓錢，老婆懷孕以後，家中長輩立刻表明要將孩子取名為「錢多多」，希望孩子以後不用為錢苦惱，而且這個名字男女都適用，因此夫妻兩人聽了也覺得還可以，就接受了長輩的提議。

怎料孩子出生以後，孩子奶奶去報戶口，因為重聽的關係，聽錯了工作人員的問題，最後孩子的名字登記為「錢多」，奶奶回家以後很苦惱，因為「錢多多」比起「錢多」可愛多了，因此想回戶政事務所替孩子改名，怎料孩子媽媽卻說「不用改了，這個名字恰到好處，雖然沒有疊字那麼可愛，但錢太多怕孩子學會，一個多就夠了！」

全家人聽了覺得頗有道理，想了想覺得「錢多」這個名字的寓意也不錯，因此就決定不改了。