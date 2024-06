日本STARTO娛樂(前傑尼斯)旗下男團Travis Japan世界巡演「Road to Authenticity」,9月3、4日連續兩天移師到Zepp New Taipei舉行,近日他們在大阪參加家族演唱會「WE ARE! 」特別抽空接受台灣訪問,分享多次訪台遇到的趣事,他們去年7月參加漫博會,正好遇到颱風,松倉海斗身上的千元大鈔還不幸被強風被吹走,又跑到台北松菸附近警察局借廁所,他笑說是自己生平首次進警局,但感動直呼:「台灣的警察伯伯好溫柔!」川島如惠留也笑說:「人心很暖,但風很冷!」

松倉海斗去年來台狀況百出,不僅身上千元大鈔被強風被吹走,還跑到警局借廁所。(摘自YouTube)

Travis Japan與台灣相當有緣分,除了漫博演出外,川島如惠留、七五三掛龍也、宮近海斗還特地快閃一天探班師兄Kis-My-Ft2成員千賀健永在華山文創園區舉辦的展覽,七五三掛龍也上個月還剛和浪花男子成員藤原丈一郎一起來台錄製節目,不過七五三掛龍也遺憾地說「其實幾次來台灣的時間都很短,沒什麼機會多了解台灣的飲食文化,正好這次節目要介紹還沒在日本流行、但台灣已經很紅的食物,所以認識了很多台灣美食。」自己印象深刻的是地瓜球,好吃到想推薦給隊友們。

Travis Japan大讚台灣人親切、熱情。(大鴻藝術、環球音樂提供)

七五三掛龍也很開心在台灣錄節目時被路人認出,笑說看到他比出Travis Japan的招牌手勢,不少人也會很激動說:「就是你們啊!」他也大讚台灣人相當親切、熱情,看到他們在錄影,直接買了一打飲料請客,「還有我們早上去市場,攤販送我們一大袋食物,我說要付錢,但他們都沒關係,大家真的是非常親切。」但被問及是否有帶伴手禮回去時,他抱歉說真的行程太趕,一旁的川島如惠留不忘幫緩頰:「沒時間帶禮物給我們,但帶了很棒的節目內容要給粉絲!」

Travis Japan【台北フォトバトル~02】全財産落としちゃいました💦

「Travis Japan World Tour 2024 Road to A」台北演唱會將在9月3日(二)、4日(三)於Zepp New Taipei開唱,將採用實名抽選,分為兩階段銷售,先採抽票登記制度,後統一於6月1日(六)中午12點在Ticket Plus遠大售票系統開放一般購票,更多詳情請洽主辦單位大鴻藝術或超級圓頂官方臉書查詢。