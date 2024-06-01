就在今年NBA總冠軍賽開打前夕，「綠衫軍」塞爾提克卻突然傳出「雙探花」塔圖、傑倫布朗不合謠言，逼得綠軍總教練馬祖拉1日只能親上火線闢謠，「這種說法很不公平，那些人只用兩個人名與瞎掰訊息當作誘餌，企圖騙取點閱率，這樣他們就可保持長期關注度，這很愚蠢！」

馬祖拉表示，塔圖與傑倫布朗是完全不同的人與球員，卻是出色隊友，「他們彼此相愛，儘管比賽方式與成長過程不一樣，他們卻只想贏球，所以人們總會把他們混為一談，這是很不公平的，那些人只為了達到目的而製造話題，事實上兩人關係好壞就擺在那裡。」

「塔圖與傑倫布朗彼此愛護，且在每次訓練當中彼此激勵，」馬祖拉說，「他們也經常交流，就算他們贏球方式有所不同，你可以發現聯盟其他雙人組合不會這樣，因為塔圖與布朗整個職業生涯都很成功，一直在高水準上打球，人們才會想要製造他們話題引發關注。」

馬祖拉強調，在大家討論這些話題之前，必須先好好瞭解這兩名球員，因為兩人是你能擁有最出色的隊友與球員，可以執教到兩人是他的榮幸，「這並不代表兩人必須做出比較，我認為說他們不合就是亂扯，我愛他們，他們應該得到更好讚美。」