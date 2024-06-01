台北市大安區公所於6月1日在大安區古莊公園辦理「113年新住民親子同樂會暨人口政策宣導活動」，邀集新住民學員與其家人及市民朋友共同參加，現場除設置親子烘焙DIY體驗攤位讓新住民學員向家人及市民展現課程所學成果外，更能增進親子間的感情。

臺北市大安區公所自113年3月26日至6月1日止，開辦新住民生活成長營暨香氛手作專長培力班及烘焙專長培力班，開辦後深獲好評及肯定。成長營辦理期間更搭配實用多元的就業宣導、考照輔導、人身安全、消費者保護、法律講座、防災應變、性騷擾認知、衛教宣導等8門生活應用課程，以淺顯易懂的方式讓新住民朋友了解，融入在地生活，另開辦「家庭無水料理」健康食堂、環境教育班課程，與新住民分享永續飲食的概念，協助新住民了解環保的知識及日常生活的減碳方法，實現「淨零排放」目標。

爆漿牛軋糖DIY體驗。(大安區公所提供)

冰心月餅DIY體驗。(大安區公所提供)

大安區區長鄭裕峯表示，新住民朋友在參加生活成長營暨香氛手作專長培力班之後，對於香氛課程的教學方法及內容讚譽有佳，紛紛表示希望可以繼續報名參加，多多學習香氛精油用法、潤膚乳等製作方法，並期待和家人、朋友分享成品與知識。此外，烘焙專長培力班亦大受歡迎，學員每每於課程時間開始前，就到教室幫忙老師準備材料，上課時也都專心聽講及勤做筆記，更在學習空檔，熱心幫助其他新住民朋友一起努力學習烘培專業技巧，期待可以將自己的學習成果，分享給家人及朋友，更期望有機會成為自己謀生的技能。

鄭裕峯區長與吳宗雄里長體驗綠豆糕DIY。(大安區公所提供)

古莊lollipopB團演出街舞。(大安區公所提供)

古莊陶笛樂團演出。(大安區公所提供)

活動現場不論是攤位布置、烘焙成品製作、引言人解說等，皆為新住民學員自行設計，紛紛以不同的方式嶄露特色；其中，香氛攤位更設計精油一把抓的體驗，藉由隨機抽取的精油後，遵其功效塗抹至相對應的身體部位，讓大家了解其用途並得到舒緩，可說是相當有趣。

古莊里長吳宗雄與古莊社區發展協會等推動烘焙DIY課程，讓新住民朋友認識創新烘焙及食品衛生概念，體驗不同文化的飲食，加深文化包容與欣賞。(大安區公所提供)

另外，本次活動依舊由區公所林裕盛視導擔綱主持，他以其幽默風趣沉穩及依活動主題善於變裝的主持風格，深獲前市長柯文哲賞識，多次擔任臺北市政府重要活動司儀，他也將於明(2)正式告別公務身涯。因此，今天區公所的新住民活動，也是他堅持最後一天告別舞台的演出。

大安區鄭裕峯區長頒發感謝狀。(大安區公所提供)

大安區鄭裕峯區長致詞。(大安區公所提供)

大安區公所最佳主持人林裕盛視導告別公務生涯演出。(大安區公所提供)

鄭裕峯表示，為協助新住民朋友融入在地文化，培養第二專長，增進生活技能，今年特別與台北市糕餅業職業工會、古莊里里辦公處、古莊社區發展協會等合辦烘焙DIY課程，讓新住民朋友認識創新烘焙及食品衛生概念，體驗不同文化的飲食，加深文化包容與欣賞，製作的烘焙成品，也能與社區鄰里及親友分享，增進與社區居民及家庭成員的情感互動，並期望系列課程能夠使學員們充實自己，對於未來不論是就業、生活需要或個人興趣等，都可以獲得滿滿的幫助。