日本女星本橋由香過去曾主演1996年的作品《超級戰隊系列》、《激戰戰隊卡蘭格》等走紅，3年前她因植牙意外發現自己罹患原位不明癌，接受化療等方式抗癌3年，今(1日)稍早，日媒報導她不敵病魔過世，享年46歲。

根據日媒報導，本橋由香過去演過許多以特技效果所拍的電視劇，又稱為特攝劇，例如《激走戰隊車連者》、《暴太郎戰隊 DONBROTHERS》等。時常用部落格分享近況的她，2021年5月透露自己罹患癌症，原先她本來只是為了植牙去看牙科，但後來出現右臉、右脖子因不明原因疼痛的症狀，接連看了幾家大醫院，因頸部淋巴結發現惡性淋巴瘤，才進一步診斷出罹患原位不明癌。

當時本橋由香在部落格坦言，雖然現在感到一團混亂，但如果粉絲可以繼續支持她，她會很高興，她也坦言常常感覺身體疲累，「但只要狀況許可，我會繼續工作」，有工作狂個性的她，去年10月傳出因心包膜積水緊急住院，康復後今年4月還參加劇團公演。

本橋由香做了化療後，仍頂著假髮參加劇團的演出，今年4月6日她轉發自己的公演舞台照，並寫下「謝謝」，如今傳出突然病逝，讓粉絲相當錯愕，紛紛留言說：「感謝你的努力... 請好好休息」、「祈禱你的靈魂安息」、「今天早上在網路上看到這個消息我很驚訝」、「下輩子也要回來當超級戰隊，我永遠愛你」。