輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將於2日參加COMPUTEX活動，在台大體育館發表主題演講，他昨日無預警現身台大校園，在校內造成轟動。台大校長陳文章今日表示，不少學生寫信給他，希望學校能協助入場聆聽，但無奈校方並不是主辦單位，只是出租場地，無法做到這樣的安排。

黃仁勳近日訪台，所到之處皆吸引大批民眾包圍與關注，他將在2日參加2024台北國際電腦展（COMPUTEX）活動，在台大體育館發表主題演講，分享人工智慧時代如何帶動全球新產業革命的發展，而他昨日中午無預警出現在台大第一活動中心，他也熱情與學生寒暄，對於索取簽名的學生也來者不拒，校方也派人致贈黑底金字NTU T-SHIRT，並於臉書粉絲專頁發文「捕獲野生黃仁勳出沒台大校園」。

台大於今日舉行校務會議，陳文章表示，近日收到許多學生寫信給他，詢問學校是否可以幫忙入場聆聽，但由於台大並非活動主辦單位，僅是租借場地，「我沒權力做這事」，不過仍會開放直播資訊給學生參考。

陳文章也說，即便這次黃仁勳來台演講不是台大主辦，但黃仁勳會選擇在台大體育館演講，也是源於與台大的淵源。

黃仁勳於2020年獲頒台大名譽博士，並在去年5月受邀到台大發表演講，他並勉勵學生「RUN！Don’t Walk！」（跑起來，別慢走），更成為113學年度技專統一入學測驗的英文科考題。