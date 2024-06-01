台中捷運日前發生砍人事件，17歲呂姓高中生受傷送醫，呂姓高中生1日出院返家休養。（呂父提供）

呂父秀出兒子肩、胸、上臂傷口縫合後貼上美容膠後的情況，長長傷疤，讓人不捨。（呂父提供）

呂父秀出兒子肩、胸、上臂傷口縫合後貼上美容膠後的情況，長長傷疤，讓人不捨。（呂父提供）

呂父秀出兒子肩、胸、上臂傷口縫合後貼上美容膠後的情況，長長傷疤，讓人不捨。（呂父提供）

台中捷運日前發生20歲洪姓護理生砍人事件，造成27歲長髮哥許瑞顯、17歲呂姓高中生受傷送醫，繼長髮哥昨（5月31日）出院後，呂姓高中生今（1日）也出院返家休養，呂父秀出兒子離開病房背影照，以及其肩、胸、上臂傷口縫合後貼上美容膠後的情況，長長傷疤，讓人不捨。

台中捷運5月21日發生驚悚砍人事件，洪嫌因關注廢死議題，竟持刀在捷運車廂內砍人，17歲呂姓高中生第一個被砍，其右肩、右胸、右上臂遭利刃砍傷，分別有長達12CM、10CM、8CM的撕裂傷，且鎖骨骨折，經送醫手術救治，住院11天後，於今早出院。

呂父昨也預先錄影，出示各界寄來的關心卡片除感謝大眾，他說，這期間他問過警察若再有意外事件，警方多快時間能趕到？答案是8到10分鐘，他認為，這次事件短短2分鐘造成如此傷害，若無見義勇為英雄，情形會更嚴重；他再提議中捷參考校園愛心工作隊的方式，媽媽的中捷可招募體能控制不錯的民眾、退休的警察或者是軍人擔任隨車愛心爸爸，協助保護乘客。

呂姓高中生在院方認無住院需求後辦理出院，呂父PO出兒子高帥推著行李箱離開病房的背影，此外，也提供醫師診斷證明，以及兒子肩、胸及上臂傷口縫合後局部照片，雖然貼著美容膠，但長長的傷疤，讓人看了仍十分不捨。

對呂父建議，中捷公司表達感謝，表示將再加以評估。中捷也強調，在攻擊事件發生後，公司已立即調派保全人員全時在營運時段隨車巡邏，捷運系統全線車站也配置維安設施設備，全力維護乘客安全。另市府昨晚表示，該事件共有17位「中捷英雄」，6月4日將在市政會議上將公開表揚，已知有10人願到場接受表揚，包括長髮哥、短褲男、雨傘哥、黑衣大叔等。