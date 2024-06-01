民進黨立委陳亭妃昨日提出「廢考監」修憲提案，卻被國民黨立院黨團書記長洪孟楷批評是政治議題，對此，陳亭妃表示，在第八屆、第九屆以及第十屆，民進黨每一屆都有提案，所以昨天的提案，怎麼國民黨會說是政治提案呢？

陳亭妃表示，每個會期她都會提出修憲廢考監，因為考試院和監察院已經在時代的背景中必須調整，也是從五權分立變成三權分立，把監察院整合到立法院、考試院整合到行政院，有些不需要疊床架屋的問題就去除掉，不需要花費這麼多人事經費，這才能符合現在的需要。

陳亭妃說，這次她已經率先提出，現在國民黨一直喊出要廢考監，但內部說法卻不統一，而國民黨團總召傅崐萁和民眾黨團總召黃國昌都提出廢監察院，卻沒有廢考試院，形成四權分立。

陳亭妃表示，民進黨的精神和整合一直是三權分立，希望提出後就是看國民黨態度，民眾黨要提案也要國民黨立委連署，就看韓國瑜要不要成立修憲委員會，各黨派代表，從公聽會到每一次委員會的討論，提到未來的公投當中，既然大家都想要談修憲，就一起來談。