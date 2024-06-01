依國民健康署調查顯示，台灣有90％以上的人日常鈣攝取量不足。對此，新竹國泰醫院婦產科張瑜芹主治醫師張瑜芹指出，缺鈣會造成骨鬆、心悸、不利牙齒健康等問題，除了靠牛奶補鈣外，包括豆製品、綠葉蔬菜、堅果和種子，以及魚類，也都是獲取鈣的良好來源。另外，她還提到，透過日曬可以幫助身體生成維生素D，對於提升鈣吸收有正面幫助。

鈣是維持身體健康的重要營養素，醫師張瑜芹在個人粉專發文提到，當人體缺乏鈣時，容易造成骨質疏鬆、牙齒問題、心悸、手腳麻、皮膚粗糙、抽筋等。其中若骨質疏鬆情況持續惡化，恐會增加骨折機率，甚至有失能、死亡的風險，對健康危害甚鉅。

至於哪些食物可以幫助補鈣？張瑜芹推薦以下5種，以供民眾參考：

1、乳製品：如牛奶、乳酪、優格等，都是良好的鈣質來源。

2、豆製品：像是豆腐、豆漿等植物性的鈣質來源，很適合素食者。

3、綠葉蔬菜：如菠菜、羽衣甘藍、芥蘭等綠葉蔬菜，皆含有豐富的鈣質。

4、堅果和種子：如杏仁、芝麻、核桃等堅果，以及芝麻、南瓜籽等種子類，都富含鈣質。

5、魚類：如鮭魚和沙丁魚等，都是良好的鈣質來源。

張瑜芹補充，根據國人膳食營養素參考攝取量指出，不同年齡的每日鈣質攝取量為7～9歲800毫克、10～12歲1000毫克、13～18歲1200毫克、成人1000毫克。另外，除了從食物中攝取，也可以出門踏青，透過陽光補充維生素D3，以利增加鈣質吸收。

另外，外科醫師江坤俊提醒，補鈣最怕2種NG食物，其一是吃太鹹的食物，當血液裡面的鈉太高，其會從腎臟裡面排出去，過程中也會把鈣給排掉；另一是高磷食物，因含有很多磷酸根，與鈣結合在一起就會變成磷酸鈣，而磷酸鈣會沉澱，導致小腸無法吸收，鈣就會隨著糞便排出。