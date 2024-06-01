比亞迪「EXPLORE NO.1」汽車運輸滾裝船經過27天跨洋行程，裝載5459輛新車近日已抵達巴西蘇阿佩（Suape）港，創下該港口單次接收進口車輛新紀錄。比亞迪海鷗電動車在巴西熱賣，平價款比大陸貴了1倍，還是相當搶手，恐動搖飛雅特、福斯和通用三巨頭的地位。

快科技等陸媒報導，比亞迪「EXPLORER NO.1」汽車運輸滾裝船由中集集團旗下中集福士打造，擁有7000個車位，適合裝運各種新能源車。這次蘇阿佩港一舉迎來5459輛比亞迪新能源汽車，反映出巴西市場對比亞迪新能源車日益成長的需求。

比亞迪海鷗電動車在巴西熱賣，短短4天就賣掉7600多輛，在當地的售價約2.4萬美元（約台幣77萬元），比大陸平價款不到1萬美元（約台幣32.4萬）高出許多，主要反映運輸成本，還有比亞迪希望跳脫大陸車市激烈競爭，以賺取更高利潤。

巴西汽車經銷商聯合會（Fenabrave）數據顯示，今年4月，比亞迪已躍升為巴西前10大汽車製造商之一。

在巴西市場，經過10年的深耕，比亞迪將旗下新能源乘用車、電動巴士、電動卡車、電動堆高機以及雲軌等創新產品帶到巴西。

日經新聞報導，今年前4個月，大陸汽車製造商在巴西售出4.8萬輛新車，是去年同期的8倍，市占率也從去年全年不到3％開始攀升。

今年4月，飛雅特、福斯和通用汽車據下巴西市場前三名，市占率高達50％，但陸車廠比亞迪、奇瑞和長城汽車在巴西共計拿下7％市占，動搖原本三巨頭的主導地位。

巴西汽車產業專家馬丁斯（Antonio Martins）表示，拉丁美洲正處於電動汽車時代的黎明。消費者從中感受到先進技術的新奇，中產階級願意購買電動車，主要原因是價格在可承受的範圍。