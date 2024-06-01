民進黨立委蘇巧慧今出席「FUN粽一夏、鶯歌端午粽飄香」包粽活動，這也是她當選新北市黨部主委後的首場公開行程，被問到有意參選新北市長的民眾黨立委黃國昌，近期跟國民黨立院黨團總召傅崐萁走得近，但台北市副市長李四川參選聲望高，國民黨會棄李挺黃嗎？蘇回應，國民黨的事務要問國民黨，但她個人對新北市感情深厚，所有能夠讓新北市更好的人事物，她都會支持，也努力讓自己成為能為這座城市發揮貢獻的人之一。

媒體詢問蘇巧慧，是否開始為2026的市長選戰布局以及接下來的新北戰情？她說，非常感謝新北民進黨員支持，讓她能高票順利當選主委，她知道責任更重，同時她也是區域的委員，能夠把握每次和鄉親見面的機會，她都一定會親自到場，今天是端午節前夕活動這是每年固定舉行的。

蘇巧慧表示，當選主委後的規畫是鼓勵民代多跟基層民眾互動，聽到大家最真實的聲音，同時也會用更多有趣的方法，讓過去的政治、公共議題不夠了解的或沒興趣的民眾，能夠更了解其實這些事物都是和我們日常有關係，大家要一起站出來關心台灣，才會台灣順遂。