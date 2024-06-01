台灣吠陀占星權威李靜唯公布12星座6月運勢，其中牡羊和巨蟹事業運極佳，有更多機會和好運降臨；而金牛的財運最旺，賺錢敏銳度強，能夠迅速抓住投資機會；感情方面則屬獅子最亮眼，單身者桃花不斷，容易透過工作或社群聚會成為眾人的目光焦點。

2024年吠陀占星太陽星座出生日期對照表。

▍牡羊座

事業運（5顆星）

工作上的能量和決心十分澎湃，不但使命必達且充滿爆發力。

感情運（4顆星）

兩個人在溝通及思想方面產生許多共鳴，因為彼此默契十足而感到幸福。

財富運（4顆星）

有機會透過貴人指引或團隊合作而投資獲利，事業也可能出現新的商機。

▍金牛座

事業運（3顆星）

職場情緒盡量保持耐心和堅持，將有助於工作長期而穩定的發展。

感情運（3顆星）

感情世界如霧裡看花，舊愛新歡難以取捨，有伴侶者建議保持聚少離多才會長久。

財富運（5顆星）

賺錢敏銳度強能夠迅速抓住投資機會，雖然財源廣進但也要懂得見好就收。

▍雙子座

事業運（4.5顆星）

工作上十分擅長溝通和表達自己，特別是6月下旬將會是個充滿創造力和活力的月份。

感情運（3.5顆星）

親友介紹的對象對你很有好感，重點取決於你是否願意敞開心扉接納對方。

財富運（3顆星）

對投資野心勃勃但宜審慎因應，有機會掌握新商機而創造財富。

▍巨蟹座

事業運（5顆星）

創作靈感強烈，只要保持對工作的投入和熱情，事業就有更上層樓的機會。

感情運（2顆星）

因為太過繁忙造成雙方的誤解或冷戰，建議安排共同出遊讓感情升溫。

財富運（3顆星）

財運有進有出，宜做好財務控管，下旬特別有利賺海外或玄學之財。

▍獅子座

事業運（2.5顆星）

工作上可能因為太過自信或獨斷引發長官不滿，建議與團隊保持良好的合作和溝通。

感情運（5顆星）

單身者桃花朵朵開，尤其是容易透過工作或社群聚會變成眾人目光焦點。

財富運（4顆星）

正財一般但投資運頗佳，有機會運用你的人脈和業務能力創造更多的財富。

▍處女座

事業運（4顆星）

工作上的思路變得更加清晰及理性，有助於職涯人際拓展與累積工作資源。

感情運（2顆星）

有伴侶者必須多關心對方而不是自己上演內心戲，單身者邂逅新歡機會不大。

財富運（3.5顆星）

業務性質工作收入頗豐，下旬財運可能有長官賞識或貴人相助。

▍天秤座

事業運（3顆星）

工作內容較為繁重且充滿變化，很容易因為太過勞累而分心，造成進度拖延。

感情運（2顆星）

面對伴侶經常表現不耐煩，造成感情裂痕，建議心煩意亂時保持距離以策安全。

財富運（3顆星）

容易因為另一半開銷過大或出國旅遊而破財，雖然賺得不少但開銷也會變多。

▍天蠍座

事業運（4顆星）

工作能力表現優異，能夠鞏固自己事業的地位，並且有機會獲得貴人提攜。

感情運（3顆星）

雙方可能會因為金錢或投資失利而爭吵，下旬之後感情漸入佳境。

財富運（2顆星）

雖然投資機會很多，還是需要理性判斷不宜盲從跟風，否則容易賠了夫人又折兵。

▍射手座

事業運（3顆星）

雖然萬事起頭難，只要願意勇敢嘗試新領域或學習新技能，將有助於未來的職業發展。

感情運（4顆星）

也許在工作或聚會中，因為一個不經意的偶遇而譜出一段新的緣份，建議多出外與朋友互動。

財富運 (4顆星)

投資運有貴人相助或出現新的合作對象，有機會創造正職以外斜槓的財富。

▍摩羯座

事業運（2顆星）

事業上的挑戰變多需要更加靈活應對，下旬之後可望獲得長官助力。

感情運（2.5顆星）

感情不穩定會讓你更加孤立無援，建議面對情感時能多一點感性，少一點理性。

財富運（3顆星）

家庭開銷變多導致入不敷出，財運壓力頗大，建議做好財務控管。

▍水瓶座

事業運（4顆星）

工作企圖心變強，保持開放的心態並聽取團隊或前輩的意見是掌握成功的關鍵。

感情運 (4顆星)

雙方感情和諧溝通順暢，子女也是夫妻之間最好的潤滑劑，單身者有機會遇見心儀對象。

財富運（3顆星）

財運起伏較大，需要保持耐心不要受到外界干擾，下旬投資運漸入佳境。

▍雙魚座

事業運（3.5顆星）

你所展現出來的能力與魅力深受合作方信任，下旬事業有望得到貴人或長官認可。

感情運（2顆星）

對於愛要得太多導致內心患得患失，有伴侶者宜注意情緒控管，單身者桃花總是錯過。

財富運（3顆星）

建議控制渴望花錢的慾望，避免太過冒險投機或衝動消費而後悔莫及。

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