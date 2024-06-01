邱姓男子穿越馬路時遭迎面而來的機車撞擊，送醫救治後最後仍回天乏術，檢警調查時，潘姓騎士喊冤，邱從路邊停車格車縫中走出來，看到時已煞車不及，但法官認為，邱男違規穿越馬路雖然是肇事主因，但潘男也未注意車前狀況，依過失致死罪判刑5月，得易科罰金。可上訴。

判決指出，2020年4月13日傍晚6點多，36歲潘姓男子騎車行經小港區博學路一帶時，邱姓男子剛好走出來時，遭潘男騎車迎面撞擊，導致邱受有肺炎併敗血症、創傷性蜘蛛網膜下出血、腦室內出血、顱內出血、水腦症等傷害，緊急送醫搶救，經過治療後，仍於7月17日宣告不治。

檢警調查時，潘男喊冤，稱當時是邱從路邊停車格車縫中走出來，他有剎車但剎不住，人走出來時，距離車頭只有半個車身，事前也因為車輛擋住視線，完全沒辦法看到對方。而事故鑑定卻認定，邱男違規穿越道路，雖然為肇事主因，但此僅邱於民事責任上有過失，仍不能因此解免潘的刑事責任，因此依過失致死罪起訴。

高雄地院審理時，認為潘因未注意車前狀況，雖非肇事主因，仍造成邱男不治死亡，家屬也因此承受喪失至親苦痛，考量他坦承犯行，並想跟被害人家屬和解，但因雙方對賠償條件尚有差距，無法達成和解，法官依相關事證，依過失致死罪判邱男徒刑5月，得易科罰金，可上訴。