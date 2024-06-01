因兩岸關係陷僵局，傳出國內航空業者因未取得北京方面核准，無法飛越新疆上空，台北往返歐洲航線必須改飛阿富汗上空的南線，6月起被迫改航道，為此交通部長李孟諺今天上午在花蓮參加活動時表示，目前有已有2家航空公司向陸方申請，已經獲得核准，目前是正常狀態。

航空業界傳出6月1日起，國內航空業者未取得北京當局核准，無法飛越新疆上空，台北往返歐洲航線必須改飛阿富汗上空的南線，民眾搭機前往歐洲恐因此增加至少1小時航程，票價會有漲價壓力，也因中亞地區政治紛擾，確實讓人比較憂心。

李孟諺今天到花蓮參加世界自行車日主場啟航時受訪指出，他目前了解，台灣已有2家航空公司分別向陸方申請、得到許可，目前都是正常狀態。

媒體報導，長榮、中華航空公司昨都表示，已向陸方申請展延飛越新疆領空權，獲得核准，維持原本航路規畫，今天往返歐洲線的航班都照常，未受影響；至於星宇航空還在了解中，另台灣虎航無歐洲線。