針對國民黨昨提出《公職人員選舉罷免法》修正草案，提高罷免門檻，逕付二讀後又撤案，立委蘇巧慧今出席「FUN粽一夏、鶯歌端午粽飄香」包粽活動受訪批，國民黨修法目的是在維護自己現在的多數權力，這樣的做法人民都看在眼裡，反而會厭惡這種擴權行為。

蘇巧慧說，大家可以看到國民黨、民眾黨這次提出的國會擴權法案，真的是因為極度放大立法院的權力，破壞憲政體制，導致有10萬人民上街頭抗議，國民黨不思反省，反而把立法院箝制小黨聲音的這套搬到人民之間，要透過修《選罷法》來限制箝制人民對於民意代表的意見，會變成在一年內無法就罷免來提議甚至連署，這就是限制討論，甚至還要求未來罷免票選，要高於當時的當選票數，這擺明就是把罷免門檻提高，以維護自己現在的多數權力，這樣的做法人民都看在眼裡，反而會厭惡這種擴權行為。

蘇巧慧認為，國民黨和民眾黨如果認為這次提的法案版本這麼好，是真正民主展現的話，大可把握機會向人民解釋，可是大家可以看到不管是立法院的委員會、協商甚至是院會，其實從來都沒有就條文實質內容向人民報告說明，甚至都只在自己直播內享受同溫層的喝采，這是很可惜可悲的事，一個人凡走過的痕跡都會被大家看在眼裡，是否價值言行一致大家都在看。

對於行政院長卓榮泰日下周起將分批邀請黨籍立委餐敘，蘇巧慧說，有收到卓院長通知希望能和委員餐敘這是一個慣例，希望行政立法之間能夠有更多了解互動，畢竟行政院要能順利推動施政，也需要立法委員的支持，我們對於政策的了解也能向鄉親說明，並且反應最真實民意的管道，她是很支持有這樣能夠互相見面的機會，相信卓也會很樂意能跟其他黨派委員有這樣的互動機會。

媒體追問，卓榮泰會不會也針對最近在立法院的困境來跟委員們討論？蘇巧慧說，立法院現在的狀況不只是我們自己黨團、行政院甚至是全國人民都看在眼裡，一個被議事癱瘓的立法院絕對不是台灣的福氣，如何來讓現在的立法院能夠重新回復審議甚至是討論對國家好的機制，是不只民進黨希望，全國人民都會這樣希望。