內政部政務次長馬士元今出席「2024 第19屆全國規劃系所實習聯展」開幕典禮。馬士元表示，內政部為鼓勵學界投入永續及創新的國土規劃與治理工作，國土管理署設立的「國土規劃量能提升及人才培養交流平台」已連續2年與本活動相互結合，並設置「優秀國土規劃獎」，期盼透過各校交流互動，厚植新世代國土規劃人才培育基礎。

馬士元指出，這次聯展是由銘傳大學都市規劃與防災學系主辦，有16間學校、17個系所參加，並有31件規劃作品參展，是全國規劃學界的盛事，今年的規劃作品都很精彩，從成果展現可看出師生對於各項議題的關心與投入，包括震災整備、低碳智慧產業、生態環境、數位模型應用、文化資產、鄉村規劃及都市更新等。

馬士元提到，國家在面對國土空間及使用分區規劃的同時，必須結合更宏觀的全球視野，以橫向連結包括氣候變遷、淨零轉型、各類災害防減災、大規模震災重建預先規劃、城鄉發展、糧食安全等重大議題，並勉勵規劃人員應具備新思維，學習跨領域學科的專業知識及結合實地參與，以發揮整體規劃量能。