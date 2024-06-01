台中市刑大去年底網路巡邏時，發現1名婦人甲女遭紀姓丈夫長期家暴，胸腔出血、肝腎臟受損，肋骨斷裂、視神經萎縮，透過臉書社團求救，立即報請檢方指揮，拘提紀男到案，全案進入台中地院審理，婦人心軟強烈表達希望丈夫盡快返家團圓，不過法官認為，紀男重傷害行為，損害甚鉅，仍不宜輕縱，判有期徒刑4年。可上訴。

檢警調查，41歲紀男在2022年9月12日晚間8點多，因不滿妻子甲女騎車跌倒致機車受損，竟以徒手及棍棒攻擊甲女頭、眼等部位，致甲女下顎多處骨折、四肢多處大面積紅腫瘀青，左眼視網膜剝離、右眼視網膜裂孔，經手術治療後，左眼最佳矯正視力為0.1，達不可逆視神經萎縮。

紀男施暴後，威脅甲女不准報警、不准娘家親友關切，並控制其通信、人身自由，甲女友人看不慣報案，並透過臉書對外求救，轄區警方前往紀男住處，見甲女傷勢嚴重緊急送醫救治，台中市刑大偵一隊網巡發現，與轄區警方共組專案小組，向台中地院聲請緊急保護令，並拘捕紀男到案。

全案移審台中地院，紀男坦承對甲女施暴傷害，但否認猛力甲女眼睛毆打，法官審視甲女就醫嚴重傷勢照片，顯見紀男無論徒手或持棍子毆打，均下手兇殘，且施以相當之力道，足認紀男施暴時，存有造成甲女左眼重傷害亦不違反其本意之不確定故意。

法官認為，紀男身為甲女配偶，僅因細故即情緒失控，以徒手或持棍子對妻子施暴，嚴重減損一目視能之重傷害，惡性重大，考量甲女因家庭等因素，強烈表達希望紀男盡快返家團圓，不願意他受重判意願，法官尊重其意見，認科以最輕5年本刑，稍嫌過重，判紀男有期徒刑4年。

★《中時新聞網》關心您，有家暴事件請撥打113保護專線。