退役拳王麥克泰森（Mike Tyson）與網紅拳手傑克保羅（Jake Paul）預定於7月20日開打的拳賽延期了，57歲的泰森前幾天在飛機上潰瘍發作，著陸後醫護人員緊急上機查看而引發騷動。泰森後來聲明身體沒事「感覺還在100%狀態」，但是醫師叮囑他未來數周只能進行最低量的訓練，最後雙方同意改期，於下周宣布新的明確日期並開放拳迷退票。

泰森聲明：「我感謝全世界粉絲的支持與理解，很不幸因為我的潰瘍發作，醫師囑咐我減輕訓練量，我目前處在1990年代以來最佳的體態，我很快就會回到正常訓練。傑克保羅，這或許為你爭取到一些時間，但最終你還是會被永遠地KO掃出拳擊界，我等不及要在下半年獻上一場令人難忘的演出。」

保羅聲明：「我完全支持比賽改期，這樣泰森就沒有藉口了，大家知道我只想面對鐵拳麥克的最佳狀態，但別誤會，當他踏進擂台之後，我預備以一個完美的結尾來收下勝利。保羅vs泰森將會成為歷史一刻，我保證在這場拳賽全力以赴。」

泰森最後一次出賽是在2020年對戰小瓊斯（Roy Jones Jr.）的表演賽，當時泰森的身體狀態還很好。2022年泰森在邁阿密機場被拍到坐輪椅，拿著拐杖被人推著穿過機場大廳，他的下背部有舊傷，飽受坐骨神經痛的困擾。今年他重新鍛鍊一度顯得生龍活虎，卻再爆出健康隱患。