立法院國民黨團昨原本將立委許宇甄所提《公職人員選舉罷免法修正草案》逕付二讀，擬提高罷免門檻，但隨後又撤案；對此，民進黨立委林楚茵表示，黃國昌過去也曾提出相關修法，認為現行罷免門檻過高，如今戰神黃國昌成怯戰神，正在跟被大家指名罷免的國民黨立委羅廷緯、林沛祥在議場裡嘻嘻哈哈、沆瀣一氣，質疑「說好的道德的長城、政治的完人呢？」

林楚茵指出，黃國昌在2016年也曾經提出《選舉罷免法》修法，認為「現行罷免門檻過高」，且不得宣傳是「限制人民主主張政治權力的不合理規範」。然而，沒想到時間真的是煉金石，戰神黃國昌成了怯戰神。

林楚茵提及，國民黨想在院會偷渡「提高罷免門檻」、「一年內不可以宣傳討論罷免」提案，林楚茵質疑，「說好的道德的長城、政治的完人呢？十年後的黃國昌只敢躲在不分區與國民黨一起咆哮！」

不僅如此，林楚茵指出，黃國昌2016年版本的選罷法修正，與國民黨一樣提修正90條，只是當年黃國昌提的是放寬，如今國民黨提的卻是提高罷免門檻，直言「我話不想說這麼重，點到這裡就好。」