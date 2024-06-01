一名理財規劃師與富有的客戶合作了15年，從中發現了這些富豪的理財習慣，透露他們的一些策略可能值得參考，例如，將至少25%的收入存起來。

《商業內幕》報導，理財規劃師馬立克（Malik S. Lee）透露，自己與富有的客戶合作將近15年，經常有人問他，這些富翁的理財秘訣，因此他決定分享三個有錢人的共同點。首先，這些富翁每年最重要的開銷就是儲蓄，雖然這些富豪出手闊綽，動不動就有名車豪宅相伴，但他們最令人敬佩的一點，就是對儲蓄的承諾。事實上，他最富裕的客戶每年都會省下總收入的25%或更多。

大多數行業專家建議，將總收入的10%到15%存起來，並每年或在現金流允許的情況下增加儲蓄。馬立克也同意這個策略，「如果您現在沒有將任何資金存入儲蓄帳戶，那麼收入的10%是一個很好的起點。」

I'm a financial planner, and over 15 years I've seen my wealthiest clients have the same 3 habits https://t.co/sh32sw0L7n pic.twitter.com/wjjF7HxR42 — Natalie Poole (@_NataliePoole_) May 17, 2024

第二，這些有錢人善於理解與管理風險，一旦人獲得了財富，不僅要保護它免受錯誤的投資決策和市場波動的影響，還要保護它免受其他損害，例如超支、通貨膨脹，甚至無聊的訴訟。但保護財產這件事需要付出高昂的代價，例如人壽保險，可以讓財產免受遺產稅的影響。

第三，富豪有專家團隊的支持，通常他們會有律師、稅務專家、保險專家，以及財務顧問或規劃師組成專業團隊，而這些專家提供的不僅有專業的金融、法律知識，還能幫助客戶控制情緒，制定理財策略，以及幫助客戶跟上快速變化的金融和法律環境。