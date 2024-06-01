台東市豐谷北路民宅今（1）日上午發生鐵捲夾頸意外，12歲楊姓國小學童返屋拿東西，不慎遭鐵捲門捲入，頸部受困無法呼吸，警消獲報到場時，楊童已失去生命跡象，送醫搶救後恢復呼吸心跳。

楊姓學童和弟弟上午剛出門就發現東西忘記帶，準備返回屋內拿取時，不慎遭下降中的鐵捲門壓住頸部；由於家人均已外出，楊童的弟弟隨即打電話給就近的親友到場開啟鐵門。

警消人員獲報到場時，鐵捲門已開啟，但楊童受困過久，命危送醫，經搶救後，已恢復心跳呼吸，但情況仍危急，尚在加護病房觀察中。