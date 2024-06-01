為鼓勵民眾於市場購物時多使用循環容器及環保袋，共同節能減碳愛地球，金門縣環境保護局今（1）日上午特別於金湖鎮公有零售市場，在局長李廣榮帶領下，與金湖鎮長陳文顧、金湖鎮民代表陳秀卿、林麗芬、陳威彰、林嘉森、李志鴻、金湖鎮公有市場自治委員會長陳翠菊及多位攤商代表，攜手進行「淨零減塑聯盟宣示」，展現金湖鎮公有市場減塑之決心。
環保局長李廣榮表示，感謝金湖鎮公有零售市場響應，金湖鎮公有零售市場為金門縣首座減塑市場，去年度市場購物用塑膠袋減少使用約12萬個，已見初步成效，期望今年度能有更多民眾響應，讓減塑市場變成無塑市場。
金湖鎮公有市場自治委員會長陳翠菊則表示，市場減塑政策於去年剛推動時，該市場立即加入響應；今年度市場內共有51個攤商，將全數持續配合政策推動，共同為環保盡一分心力。
環保局說明，為鼓勵民眾於市場購物時多使用循環容器及環保袋，自6月5日起至12月31日止，將配合「世界環境日」推動「自備購物趣 減塑愛金門」集點抽獎活動，民眾只要自備使用非一次性容器（盒或袋等）於貼有減塑聯盟標章攤位消費，即可獲得1點，或至指定攤位捐贈5個購物袋、塑膠袋或紙袋，也可獲得1點，集滿30點投入抽獎箱中即可參加抽獎，環保局將於每月月初抽出50名幸運兒，共計350名，獎項為100元家樂福提貨券，詳細活動資訊可至金湖鎮公有市場公佈欄或環保局臉書粉絲專頁查詢，歡迎民眾踴躍參加。
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