曹西平疑嘆孫安佐事件 無奈：父母都是最後知道的 @chinatimesent #曹西平 #孫安佐 #孫鵬 #狄鶯 #泰國 #星二代

藝人曹西平過去常透過臉書分享對時事的看法，疑因看到孫鵬狄鶯的兒子孫安佐最近因呼麻風波再度成為話題，曹西平今(1日)稍早發文感慨為人父母不容易，平時孩子在面前都很乖，但到另外一個地方會做什麼事真的沒辦法預料，並無奈說：「父母親永遠都是最後一個知道的，無奈跟無言，無語問蒼天，要他們說什麼？」

曹西平稍早發文問網友是否都清楚小孩晚上去哪裡？跟那些朋友在一起？甚至可否隨時掌握孩子的行蹤？他認為現在的小孩不一定會事事都報備，直到出事了父母才會知道，甚至驚訝孩子平時看起來很乖，沒有想到會做出無法預料的事，此時再驚訝都來不及。

曹西平疑發文不捨孫鵬狄鶯，認為身為父母相當難為。（圖／中時資料照）

曹西平語重心長拋出那句老話「家家都有本難唸的經」，並指出大家不要光是把焦點放在別人家裡的狀況，現在管教孩子不容易，不僅打罵教育沒用，就算談心孩子也不見得會聽，而父母平時忙賺錢養家，還要把心力花在孩子身上，若小孩出事，當父母的不僅要面對身心的折磨，還有外界的謾罵，稱「父母教育有問題」，讓他認為大家實在不懂將心比心。

曹西平發文。（圖／翻攝自曹西平的粉絲愛團臉書）

最後，曹西平說，自己小時候家裡有很多孩子，時間到了自己要回家吃飯，父母也沒時間管他們，如今現代社會親子關係依舊，不一樣的是誘惑變更多了，交友關係很難說清楚是「誰害了誰」，並無奈說：「爸媽真的很難當，怎麼做人家都有話講」。

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