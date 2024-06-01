牙醫師檢測學生牙菌斑指數。（羅琦文攝）

屏東縣政府與屏東縣牙醫師公會1日在屏東市仁愛國小活動中心，舉辦國小學童潔牙觀摩賽，共有28校、216名小朋友報名參加。屏東縣教育處指出，屏縣國小學童口腔健康雖有進步，但初檢齲齒率仍高於全國平均值，仍需持續努力改善；國一學生齲齒率111學年略高於110學年，要持續改善。

屏東縣牙醫師公會理事陳永欽指出，沒有注意口腔衛生，不但容易蛀牙、牙周病，因口腔內有800多種細菌，容易隨著口腔內血管擴散全身，導致糖尿病、心臟病，甚至失智症，以及各種慢性病，另外，咀嚼功能變差，也會導致消化不良、營養不易吸收，進而影響全身健康，而齲齒導致咬合不正，也容易發生顳顎關節病變。

屏東縣政府教育處表示，屏縣兒童齲齒率，20年前高達8成，在縣府宣導及推廣口腔衛生，齲齒率已下降至3成。111學年度全縣1、4、7年級學生初檢齲齒率與110學年度相比，小一下降4.10％、小四下降6.92％、國一增加1.33％；108學年小一學生初檢齲齒率為53.47％、111學年小四學生初檢齲齒率為28.04％，大幅改善口腔健康。

兒童潔牙比賽分成口腔衛生常識測驗、牙線操作與貝氏刷牙法等潔牙技巧，再由牙醫師進行口腔衛生檢查，以檢測學生牙菌斑指數，希望每個小朋友精進正確潔牙技巧與口腔保健的知識。比賽將評選出潔牙技巧優異的個人及團體，個人成績優異者將頒發獎狀，團體成績優異者將頒發獎盃及獎金。

為鼓勵更多學校參與潔牙觀摩活動，學生人數較少的學校也能組隊參賽。參賽組別分為甲、乙組，甲組為一般學校組，乙組為全校六班以下的學校。甲組有鶴聲國小等12校報名參賽，每校派出10位學生，共120名學生參賽。乙組有載興國小等16校報名，每校派出6位學生，共96名學生參賽。

潔牙比賽不僅是各校間的競賽，更是各校口腔保健成果的展現。參賽學生們除了展示平時所學的口腔衛生知識及潔牙技巧外，比賽會場旁也陳列了各校製作的創意海報，呈現校園口腔保健的成果。