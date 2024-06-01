曾富瑋指出，公司推的「富品苑」90天內完成基地簽約，從開工到領取使用執照，僅歷時2年11個月，並獲得第24屆國家建築金質獎肯定。緊接著今年台北指標都更案南京東路B案也即將開始預售，過去歷經20個建商都整合未果，透過富品建設複合式模式，整合簽約送案一氣呵成。

面對國內房屋「高齡化」問題，政府近年加速推動危老重建、都市更新政策，包括「都更三法」全數到位，「危老條例」讓小基地也能參與重建，以及「都市更新條例」全面翻修等。展望未來，富品建設將擔負更多企業社會責任，配合中央政策執行危老都更，用最大「讓利」提高民眾參與危老都更的意願，打造安全台灣。

內政部指出，2019年完成「都市更新條例」通案性、全面性修正；2020年行政院院會通過「都市更新條例」修正案，透過明確的容積獎勵誘因及稅捐減免利多，提升整合意願降低風險以及所有權人的負擔。

其中提高容積獎勵誘因，間接加速了建商都更整合的節奏。富品建設成立6年多，已簽約1,200多戶，第一案三重「富品苑」正式完工落成，並取得使用執照。在今天的記者會上，新北市政府副秘書長張其強、新北市都市更新處總工程司陳建吉、富品苑原地主以及當地里長齊聚一堂，見證這歷史性的一刻。