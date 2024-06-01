美國財政部副部長艾迪耶摩（Wally Adeyemo）星期五（5月31日）表示，美國和歐盟必須向中國傳遞一個訊息，即中國企業必須在與美國和歐盟經濟做生意或向俄羅斯提供軍民兩用物資之間做一選擇。

美國之音報導，艾迪耶摩是在結束烏克蘭之行，前往柏林訪問時作出上述表示。他指出，「中國公司可以與我們的經濟體做生意，或可以向俄羅斯的戰爭機器提供軍民兩用物資，但是他們不能繼續腳踏兩條船。」

艾迪耶摩強調，「我們要向中國公司清楚表明，我們已準備好運用我們的制裁和出口管制來追究他們的責任。」

艾迪耶摩指出，俄羅斯去年從總部位於中國的供應商那裡進口價值52億美元的敏感軍民兩用物資。他警告說，不能說服中國停止向俄羅斯出售軍民兩用產品將對歐洲國家安全構成重大威脅，而且讓俄羅斯總統普丁覺得他可以挑戰北約。

艾迪耶摩表示，在俄羅斯軍事裝備中發現的許多盟友國家的物品基本上都是通過中國轉運過去的。

艾迪耶摩發出最新警告前，美國副國務卿坎貝爾（Kurt Campbell）星期三指責中國領導人支持俄羅斯對烏克蘭的戰爭，並且警告說北京有可能面臨美國和北約盟國作出的進一步制裁。

艾迪耶摩在抵達德國前曾訪問處於戰火中的烏克蘭。他星期三在基輔的防空警報聲中接受媒體採訪時，也談到中國公司必須停止向俄羅斯出口可以用於武器製造的零件問題，強調這些公司不收手就必須承擔後果。

艾迪耶摩說，「我們的訪問證實我們（在制裁上）需要做更多的事情」來制止俄羅斯獲取關鍵的零件，「特別是從中國」。他表示，美國及其盟友對任何幫助俄羅斯獲取用於製造武器的零件的公司和個人「實施制裁持開放態度」。

艾迪耶摩在基輔的一場媒體座談中表示，「中國需要停止（向俄國提供武器零件），如果他們不停止，我們和我們的盟友就會被迫採取行動。」