桃園市2024科學創意機器人大賽於6月1日及2日在桃園區成功國小及萬能科技大學舉辦，比賽分為未來新創家、機器人運動及機器人任務3項進行，參賽隊伍比去年成長近20隊，共103支隊伍報名參賽，總計參與人數超過300人。

桃園市教育局表示，未來新創家及機器人運動先於6月1日在成功國小率先登場，機器人任務則於6月2日於萬能科技大學舉行，今年創意賽主題以「地球聯盟」作為主軸，共有25隊報名參加，為契合永續發展目標（SDGs）的概念，分為「永續未來」及「大自然的力量」兩個領域，選手們需設計出幫助人們永續生活，或是有助於和自然災害共存的機器人。

教育局說，機器人運動共24隊報名，今年加設新規則增添可看性，選手們將如何因應並從中脫穎而出，令人拭目以待；而競賽組今年計有54隊報名，國小組29隊，國中組13隊，高中組12隊，各組題目在地球聯盟的主軸下，分別與「永續農場」、「綠色城市」及「大自然的力量」相互呼應，希望選手們運用邏輯思考、機體組裝，發揮團隊合作精神，展現科技教育學習之成果，賽事精彩可期。

教育局表示，近年桃園市積極推行資訊、創客及機器人教育，自2015年起挹注經費補助學校辦理創意機器人教學實施計畫，至今補助機器人類型相當多樣，並鼓勵各校使用不同的載具依特色進行課程規劃，亦可結合Arduino、 micro：bit等電路板進行程式設計的訓練，教師於課堂中融入資訊教學，提升學生邏輯運算思維的能力；並固定辦理Scratch程式設計競賽、中小學發明展、科技教育創意實作競賽及科學教育嘉年華等各類相關活動。

教育局說，今年「2024 Summer Discovery桃園暑假樂桃趣」，擴大辦理暑期營隊活動，公私協力合作推出207項創新課程，其中科技領域亦與國立陽明交通大學電子研究所合辦「Wen AI半導體科技領袖培訓營」，讓本市學生深入了解時下最熱門的半導體科技，激發他們對科技的興趣，進而培養學生的科技素養。

教育局說明，桃園市府推動的「智慧學校數位學堂計畫」，迄今已建置9174間智慧教室，並以師資培育、教案分享及教學觀摩精進教師數位科技專業知能，孩子也透過桃園智學吧、PaGamO線上學習平台及多元線上學習平台進行互動學習，讓學習變得愈加有趣。未來我們將持續推動科學教育、創客教育、智慧課堂等相關計畫，透過鼓勵師生參與競賽，提升教師對於資訊及智慧教學設備的能力，激發桃園學子對於科技教育的創造潛力及團隊合作能力。