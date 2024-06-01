行政院長卓榮泰5月31日赴立法院進行施政報告並備質詢，卓提及核廢料攸關核安，願與新北市共同面對。新北市長侯友宜今（1）日受訪指出，中央應審慎思考一處擺放核廢料的地方，而地方政府會全力配合。

侯友宜表示，「沒有核安，就沒有一切」，新北市有核一、核二及核四未啟用，當年處理核一、核二過程中，核廢料一直放在新北市，當時政府承諾核廢料必須解決，至於核廢料何去何從，中央必須思考，適不適合擺在人口稠密的地方？如何讓這個地方更安全？

侯友宜強調，中央應審慎思考一處擺放核廢料的地方，而地方政府會全力配合，只要能妥善處理核廢料、核安沒有問題，在現行能源政策之下，讓供電無虞，務必做好核安及處理核廢料。

針對三重果菜市場處理程序瑕疵，侯友宜說，在蘆南蘆北整體開發過程中，一直有向市民報告，目前尚在審議，會傾聽人民聲音及做好溝通，希望蘆南蘆北帶動三蘆發展，這是大家共同目標，盼大家一起努力。